Schulleiterinnen und Schulleiter in Rheinland-Pfalz sind mit ihrem Job zufriedener als noch vor ein paar Jahren. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor, die der Verband Bildung und Erziehung, VBE, in Auftrag gegeben hat. Aber der VBE sieht auch Probleme und spricht von unzureichend ausgebildeten Lehrkräften, "wie Studierenden, teilweise Abiturienten, die in Unterrichtsverantwortung gebracht werden, weil keine anderen Lehrerinnen und Lehrer auf dem Markt sind", so der VBE-Landesvorsitzende RP, Lars Lamowski in SWR Aktuell.

Die Zufriedenheit der Schulleiterinnen und Schulleiter liege bei einem Wert, der vergleichbar mit dem der Vor-Coronazeit sei. Dieser Wert werde jedoch wieder abgeschwächt, "weil immer mehr Schulleiter den Beruf selbst nicht weiterempfehlen können." Schulleitung soll nicht noch Sekretariatsarbeit machen müssen Große Sorge bereitet dem VBE-Landesvorsitzenden die Bürokratie, die auf den Schultern der Schulleitungen laste: "Hier muss nachgebessert werden." Von Seiten des Landes werde zu wenig getan: "Wir brauchen endlich Sekretariate, die auch zur Zeit der Öffnung der Schule - und wir sprechen über ein Recht auf Ganztagesplätze - von morgens, um 8 Uhr, bis nachmittags, um 16 Uhr, besetzt sind, damit die Schulleitung nicht noch Sekretariatsarbeit machen muss", so Lamowski. 70 Prozent der Schulleitungen haben unausgebildete Lehrkräfte Viel entscheidender sei allerdings, "dass wir viel zu wenige Kolleginnen und Kollegen im System haben. Wir brauchen voll ausgebildete Lehrkräfte im System. 70 Prozent der Schulleitungen gibt an, dass sie Kolleginnen und Kollegen im System haben, die nicht ausgebildet sind." Das sei für Rheinland-Pfalz der höchste Wert, den Forsa je gemessen habe. Umfrage unter 102 Schulleitungen in RLP Für Ganztagsbetreuung von Schülern fehlen Geld und Fachpersonal Ab 2026 haben Schüler und Schülerinnen einen Anspruch auf Ganztagsbetreuung. In Rheinland-Pfalz wird das nicht flächendeckend möglich sein, sagen die Schulleitungen. "Hier muss dringend nachgebessert werden mit einer Attraktivierung des Lehrerberufs, mit multiprofessionellen Teams in den Schulen, damit die Lehrerinnen und Lehrer sich wieder auf den Unterricht konzentrieren können", sagt Lars Lamowski im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.