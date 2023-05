Reiseverband: Deutsche gehen wieder intensiv auf Reisen

Urlaub in Zeiten einer angespannten wirtschaftlichen Lage in Deutschland bedeutet, dass viele Menschen den Euro zweimal umdrehen. Wie groß ist die Bereitschaft Geld fürs Verreisen auszugeben? "Wir sehen, dass nach den Krisenjahren durch Corona die Menschen ihre Urlaubswünsche wieder umsetzen wollen. Das machen sie sehr intensiv", sagt Norbert Fiebig, Präsident des Deutschen Reiseverbands, in SWR Aktuell. "Die Umsatzeingänge liegen erkennbar über dem Niveau des Jahres 2019", so Fiebig zum Buchungsverhalten der Deutschen. Welche Reiseziele 2023 im Trend liegen und wie sich möglicherweise Geld sparen lässt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch mit ihm gesprochen.