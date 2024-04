"Reichsbürger"-Prozesse: Zeigt der Staat jetzt Stärke?

per Mail teilen

In Stuttgart-Stammheim hat der erste von mehreren Prozessen gegen mutmaßliche "Reichsbürger" begonnen, die einen Staatsstreich geplant haben sollen. Doch kann das auch gegen die zugrundeliegenden Probleme wie Verschwörungsdenken und Staatsfeindlichkeit helfen? "Diese Prozesse sind wichtig, weil sie zeigen, dass der Staat handlungsfähig ist", sagt der Experte für Extremismus-Prävention Tobias Meilicke. "Damit können Narrative, etwa von Reichsbürgern, durchbrochen werden". Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel schildert Meilicke Erfahrungen aus seiner Beratungsstelle für Angehörige von Betroffenen. Hören Sie, warum seiner Ansicht nach so viele Menschen für Verschwörungserzählungen empfänglich sind - und was jeder einzelne, aber auch die Politik, dagegen tun kann.