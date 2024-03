Wie erwartet bleibt Wladimir Putin russischer Präsident. Er hat die von westlichen Regierungen als undemokratisch kritisierte Wahl gewonnen und wird sechs weitere Jahre an der Spitze des Landes stehen. Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt, spricht im Interview mit SWR Aktuell von antidemokratischen Strukturen und systematischer Verfolgung Andersdenkender in Russland

Putin ist ein Diktator und kein demokratischer Führer

Nato-Staaten müssen in Alarmbereitschaft sein

Der CDU-Politiker befürchtet, dass man sich in den nächsten Jahren militärisch stark rüsten müsse, damit Putin nicht versuche, einen Nato-Staat anzugreifen. Es sei außerdem wichtig, die Opposition in Russland zu unterstützen. Hardt setzt darauf, dass die Menschen in Russland in den nächsten Jahren einen Weg finden, Putin loszuwerden.