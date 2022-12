Podcast Proteste in Belarus - Frauen im Protest (3/3)

Von der Straße auf die Bühne: Eine Regisseurin aus Belarus am Staatstheater in Stuttgart - Frauen im Protest

Der Protest in Belarus gegen Machthaber Lukaschenko ist verstummt. Aber er ist nicht vorbei, sagt Maryna Mikhalchuk, Regieassistentin am Staatstheater Stuttgart. Sie setzt sich auf deutschen Bühnen für ihre belarusische Heimat ein. Denn mit den Protesten ist ein neues nationales Selbstverständnis und Begeisterung für die eigene Kultur aufgekommen, die lange unterdrückt war. Mit ihr blicken Susanne Babila und Sophie Rebmann darauf, wie Protestbewegungen weiterleben, wenn das Regime die Macht behält und niemand mehr auf Straße steht.