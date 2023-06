Orca-Angriffe auf Segelboote: Keine Rache sondern neue "Sportart“?

Immer häufiger haben Orcas in letzter Zeit Segelboote angegriffen und zum Kentern gebracht. Segler und Buchautor Thomas Käsbohrer kann die aktuelle Angst vor den Orcas bzw. Schwertwalen gut nachvollziehen. "So ein Schwertwalbulle wiegt neun Tonnen und ist neun Meter lang, da kommt schon einiges was auf einen zu, wenn man auf dem Meer ist“, erklärt Käsbohrer. Für das "Warum“ gebe es dutzende Theorien, Wissenschaftler rätselten bis heute darüber. Käsbohrer selbst glaubt an die "Spiel-Theorie“: "Schwerwale sind sehr intelligente Raubtiere und vor allem sehr soziale Tiere. Sie spielen richtig miteinander. Und im Moment scheint es mir, als hätten sie sich gerade einfach eine neue Sportart gesucht“, meint Käsbohrer. Für das aktuelle Narrativ, Orcas würden gegen die Menschen „zurückschlagen“ oder sich rächen, sieht der Segler keine Belege, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.