Neue Studie: Warum Verkehrsteilnehmer immer aggressiver werden

„ Was wir alle schon immer dachten, ist jetzt empirisch bewiesen “, sagt Siegfried Brockmann. Er leitet die Unfallforschung der Versicherer und was er meint, ist: Auf Deutschlands Straßen geht es immer rücksichtsloser und aggressiver zu. Das hat jetzt eine Studie seines Verbands ergeben. Man könne nicht einfach fragen, ob die Verkehrsteilnehmer aggressiv seien, denn das würde niemand zugeben: " Deswegen muss man sich dem mit anderen Fragestellungen nähern ", sagte Brockmann in SWR Aktuell. Die Werte aller 16 Fragen seien schlechter als in der letzten Studie vor vier Jahren.

Welche Verkehrsteilnehmer aggressiv sind und wie die Situation im Verkehr wieder besser werden könnte, bespricht SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler mit Sigfried Brockmann.