Neuartiges Hybridspeichersystem für Studentenwohnheim in Bruchsal geht in Betrieb

Stage 76 heißt das Wohnheim für Studierende und Auszubildende in Bruchsal im Kreis Karlsruhe. Es ist ein ganz besonderes Wohnheim - und es wird auf neuartige Weise mit Energie versorgt. Und zwar mit dem Projekt „BiFlow“, ein neuartiges Hybridspeichersystem. Forscherinnen und Forscher des KIT, des Karlsruher Institut für Technologie, haben das System entwickelt, unter der Leitung von Nina Munzke. Sie hat in SWR Aktuell die Vorzüge erklärt: "Wir haben zwei verschiedene Speicher kombiniert: Zum einen eine Lithium-Ionen-Batterie, wie man sie aus einem Elektroauto kennt. Diese 60 Kilowattstunden-Batterie wird kombiniert mit einer Redox Flow-Batterie." Diese noch relativ neue Technik ist in der Lage, die Energie in Tanks zu speichern. Die Idee dahinter: "In Gebäuden habe ich zusätzliche Warmwasser-Speicher. Warum kann ich dann nicht einfach die Tanks der Redox Flow-Batterie auch als Wärmespeicher nutzen?" So lasse sich der normale Wärmetank sparen und Abwärme der Redox Flow-Batterie für Warmwasser nutzen. Gespeist werden die Batterien von zwei Photovoltaik-Anlagen an der Außenwand und auf dem Dach des Wohnheims. Und wenn die Sonne nicht scheint, kommt die Energie aus dem beiden zusammengeschalteten Batterien, erklärte Nina Munzke SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.