per Mail teilen

Naturheilkunde ist ein Riesenmarkt und für viele von uns ziemlich unübersichtlich. In Baden-Baden findet am Wochenende ein Kongress dazu statt. Aber welche Naturheilverfahren sind anerkannt, welche fallen eher in den Bereich Glaubenssache?

Wenn man mit Pflanzen behandelt oder auch Fasten und Ernährungstherapie fußen auf dem westlichen Denken und haben eine wissenschaftliche Basis.

Wie sich Naturheilkunde von Scharlatanerie und dubiosen Esoterik-Methoden abgrenzt und warum Homöopathie wissenschaftlichen Erkenntnissen widerspricht, erklärt Frank Wittig aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.