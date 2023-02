Nahostexperte: Es droht die Gefahr von Anarchie

Die Lage im Nahen Osten wird immer gefährlicher. Während in Israel Hunderttausende auf die Straßen gehen, um gegen eine umstrittene Justizreform der neuen rechts-religiösen Regierung zu protestieren, dreht sich im Westjordanland die Gewaltspirale immer schneller. Zuletzt folgten auf palästinensische Anschläge israelische Brandstiftungen. In SWR2 Aktuell malt der Leiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem, Julius von Freytag-Loringhoven, ein düsteres Bild: Es drohe die Gefahr, “dass das Westjordanland in eine Art Anarchie abgleitet”, auf der anderen Seite sei Israel ein zerrissenes Land. Warum in dieser Situation Vermittlungsversuche immer weniger Chancen haben und welchen Anteil die neue israelische Regierung daran hat, erklärt der Experte im Interview mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn.