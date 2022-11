Nachhaltiger Ski-Urlaub: Kann das gehen?

In den Winterferien Ski-Urlaub machen - darauf freuen sich auch in diesem Jahr wieder viele Menschen. Dabei ist den meisten klar, dass ein solcher Urlaub in Sachen Umweltschutz und Nachhaltigkeit nicht wirklich den allerbesten Ruf genießt - und das zu Recht. Allerdings ist Skigebiet nicht gleich Skigebiet. Und was die CO2-Bilanz angeht, macht sogar die Anreise mit dem Auto den Löwenanteil aus, erklärt Nachhaltigkeitsexpertin Katarina Schickling im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies.