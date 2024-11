Selbstbestimmungsgesetz tritt in Kraft: "Meilenstein für geschlechtliche Vielfalt"

per Mail teilen

Am 01. November tritt das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz in Kraft. Damit soll es für inter- und transgeschlechtliche Menschen einfacher werden, Namen und Geschlechtseintrag im Pass zu ändern. Während bislang dafür psychiatrische Gutachten die Voraussetzung waren, genügt jetzt der Gang aufs Standesamt. Für Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans e.V. ist es "ein Tag auf den viele Personen lange gewartet haben." Hümpfner verweist in SWR Aktuell auf das lange Ringen um die Abschaffung des seit 40 Jahren gültigen Transsexuellengesetzes: "Dieser Tag ist ein wichtiger Meilenstein für die Anerkennung von geschlechtlicher Vielfalt als gleichwertig." Gleichzeitig sei es nur ein "Zwischenschritt, weil noch viele andere Projekte offen sind." Welche Kalle Hümpfner meint, darüber hat er mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch gesprochen.