Militär – Was macht Krieg mit dem Klima?

Krieg bedeutet in erster Linie unglaublich viel menschliches Leid und Zerstörung. Bei diesem Thema über die Klimafolgen zu sprechen, kann schnell zynisch wirken. Und trotzdem: Das Militär sorgt weltweit für enorm viele Treibhausgase. Fachleute gehen von etwa fünf Prozent der globalen Emissionen aus. Allerdings stehen die meisten Daten dazu nicht zur Verfügung oder fließen nicht mit in die Berechnungen ein. Außerdem könnte das Militär durch den Klimawandel noch größer werden. Daher diskutieren Werner & Tobi: Woher kommen die hohen Emissionen beim Militär? Gibt es überhaupt Klimaschutzpläne in diesem Bereich? Wie ist die Lage in Deutschland? Und wieso könnte gerade der Klimawandel zu mehr Militär führen?