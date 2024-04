Medienpädagoge zu Jugendarbeit: Müssen Jugendliche in digitalen Räumen abholen

Jugendliche im Alter zwischen zwölf und 19 Jahren haben im vergangenen Jahr durchschnittlich fast vier Stunden täglich online verbracht. Instagram und TikTok werden fast ständig gecheckt. Das beeinflusst auch die Jugendarbeit. Aber: Wie funktioniert ein sinnvoller Medieneinsatz in der Arbeit mit Jugendlichen?

Der Medienpädagoge Marten Duck nannte in SWR Aktuell als Beispiel einen geplanten Chatbot, über den die Jugendlichen in Krisensituationen auch nachts "an die Hand genommen werden können und zumindest zu Notfall-Telefonnummern geführt werden sollen." - SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern hat mit ihm darüber gesprochen - und wie man sonst noch Jugendliche in digitalen Räumen abholen kann.