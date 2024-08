MAFIA LAND: Darum ist der SWR-Podcast so erfolgreich

Die Mafia ist in Baden-Württemberg. Seit aufsehenerregenden Verbrechen in den 90er-Jahren ist klar: In der Metropolregion Mannheim hat sich die sizilianische Cosa Nostra eingenistet. In der zweiten Staffel des SWR-Podcasts MAFIA LAND versuchen Helena Piontek und Stefan Orner herauszufinden, wie aktiv die italienische Mafia heute noch in der Kurpfalz ist und was ein ungeklärter Doppelmord damit zu tun hat.

Die ersten beiden Staffeln von MAFIA LAND waren ein großer Erfolg. Was den Podcast ausmacht, verrät Autorin Helena Piontek im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler.