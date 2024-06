KSC-Spielerin: "Fühle frischen Wind im deutschen Team vor EM"

Wird die Fußball-Europameisterschaft stimmungsmäßig eine Neuauflage des "Sommermärchens" bei der Weltmeisterschaft 2006? "Ich bin mir nicht zu hundert Prozent sicher, hoffe es aber und glaube daran", sagt Selina Häfele in SWR Aktuell.

Die Spielerin in der 1. Frauenmannschaft des Karlsruher SC meint: "Im Endeffekt liegt es nur an uns selbst, wie wir mitfiebern, wie sehr wir an die deutsche Mannschaft glauben - und welchen Spaß wir einfach auch am Fußball haben."

Die Jungs können es.

Wo Häfele besondere Stärken im DFB-Team sieht, sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.