"Kriegsdienstverweigerung ist ein Menschenrecht – daran muss sich auch die Ukraine halten!"

Connection e.V. ist ein Verein aus Offenbach, der Beratung und Hilfe bei Kriegsdienstverweigerung anbietet. Nach der Teilmobilmachung in Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine im vergangenen September habe es hunderte Anrufe von russischen Verweigerern, ihren Verwandten und Freunden gegeben, hat Rudi Friedrich von Connection e.V. in SWR Aktuell gesagt. Seitdem reiße der Strom der Anfragen nicht ab. "Wir bekommen Anrufe von allen Seiten, von Verweigerern aus der Ukraine, Russland, sogar Belarus, weil sie nicht wissen, was sie tun sollen und weil für die Verweigerer klar ist, dass sie an diesem Krieg nicht teilnehmen wollen." Was der Offenbacher Verein für diese Menschen tun kann, und warum es ukrainische Kriegsdienstverweigerer besonders schwer haben, darüber hat Rudi Friedrich mit SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich gesprochen.