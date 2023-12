per Mail teilen

So schlecht war das Pisa-Ergebnis noch nie. Weil die Politik versagt hat? Natürlich nicht. Es liegt an den Eltern - legt zumindest Baden-Württembergs Ministerpräsident nahe. Da weiß man wirklich nicht mehr, ob man lachen oder weinen soll, meint Laura Koppenhöfer in unserer Wochend-Kolumne "Zwei Minuten".