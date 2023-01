per Mail teilen

Natürlich: Die Gesamtlage ist anstrengend und auch belastend. Wir wollen trotzdem nicht zu negativ in das neue Jahr starten - und die Dinge mal bewusst positiv sehen. Und wir entdecken: Jede Menge Talent in Deutschland. Strahlende Perspektiven und großartige Aussichten in unserer Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".