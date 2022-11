Morgen ist das Eröffnungsspiel der Fußball-WM 2022. Morgen ist auch Totensonntag, an dem die evangelischen Christen der Verstorbenen gedenken. Gestorben ist für Gerhard Leitner auch die Faszination für das Turnier. Und das liegt nicht nur an der Jahreszeit, sondern vor allem an der verlogenen FIFA, sagt er in unserer Kolumne "Zwei Minuten".