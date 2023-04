Klimafreundliche Heizungen: "Der Staat muss helfen."

Beim Heizen soll Deutschland klimaneutral werden. Deshalb soll ab 2024 jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Die Kosten dafür belaufen sich nach Einschätzung des Wirtschaftsministeriums bis 2028 jährlich auf mehr als neun Milliarden Euro.

Eigentümer, die in ihrem Haus selbst wohnen würden, könnten finanziell überfordert sein, warnt Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands. Das betreffe vor allem ältere Menschen, "die nichts auf der hohen Kante haben", aber auch junge Menschen, die ihr gesamtes Erspartes in ein Haus investiert hätten. "Das sind die Haushalte, wo es wirklich eng wird. Hier muss der Staat ordentlich helfen, wenn das was werden soll."

Welche konkreten Forderung der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbands an die Politik hat, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex.