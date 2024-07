Klima: Keine Lust auf Wandel

In dieser Woche schauen wir auf scheinbar Gegensätzliches: Auf den Sommer, der ins Wasser fällt und die Erderwärmung, die uns trotzdem zu schaffen macht. „Die Natur braucht den Regen“, so oder so ähnlich versuchen sich manche Menschen, den aktuell verregneten Sommer schönzureden. Gleichzeitig kann darin manchmal die Prämisse mitschwingen, dass das Problem mit dem Klimawandel doch nicht so schwerwiegend zu sein scheint, wie gedacht. Der Kognitionspsychologe und Spiegel-Online-Kolumnist Christian Stöcker nennt das einen "betreuten Selbstbetrug". Wie genau der funktioniert, erläutert er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.