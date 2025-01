Lassen sich Leute mit Humor zurück in die Kirche locken?

Humor kann viel bewirken und wer sich auch noch selbst nicht ganz ernst nimmt, wirkt umso sympathischer. Gilt das aber auch für die Kirche?

Paul Metzger ist Pfarrer in der evangelischen Kirche der Pfalz und Dekan des Kirchenbezirks Ludwigshafen. Er glaubt fest daran, dass dieses Rezept - Humor und sich nicht selbst zu ernst nehmen - gelingen kann, erklärt er im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Stefan Eich. Am besten gelingt es nach Überzeugung des evangelischen Pfarrers, wenn es Menschen erreicht, die sonst nicht in die Kirche kommen: in den sogenannten "Sozialen Netzwerken" zum Beispiel.



Tanz-Videos auf Instagram zeigen Wirkung

Auch Paul Metzger kennt das Phänomen: An Heilig Abend ist die Kirche voll, an den Weihnachtsfeiertagen wird’s schon deutlich weniger, kaum noch jemand kommt an Silvester oder Neujahr, geschweige denn am Dreikönigstag oder den Sonntagen zwischen den Feiertagen. Das dürfe aber nicht zu Frust führen, sagt er:

Wir müssen ja froh sein, wenn überhaupt jemand kommt.

Und tatsächlich: Er habe schon Leute im Gottesdienst getroffen, die sehen wollten, wie der Instagram-Tänzer denn als Pfarrer in der "echten" Kirche so sei. Dass er, um solche Menschen zu erreichen, auch manchmal alberne Videos posten müsse, akzeptiert er: "Weil man sich einfach den Regeln unterwerfen muss der Welt, in der man sich da bewegt."