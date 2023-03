Kinostart für "John Wick: Kapitel 4" - Der Film ist "übertrieben stylisch, actionreich und brutal"

per Mail teilen

John Wick ist zurück auf der Leinwand. Im vierten Kapitel setzt der Schauspieler Keanu Reeves in der Rolle des Auftragskillers seinen Kampf gegen die "Hohe Kammer" fort und hat mittlerweile die halbe Unterwelt gegen sich aufgebracht. "Der Film ist over the top", findet SWR Aktuell-Kinokritikerin Anna Wollner. Zu sehen gebe es viel Action und Brutalität. Außerdem habe Regisseur Chad Stahelski den Film extrem stylisch inszeniert. "Das muss man mögen. Mein Fall war das nicht immer."

Warum unsere Kinokritikerin "John Wick: Kapitel 4" trotzdem für sehenswert hält, hören Sie im Gespräch mit unserer Moderatorin Jenny Beyen.