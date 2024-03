Kleine Vorwarnung: In diesem Film wird geflucht, was das Zeug hält. "Kleine schmutzige Briefe" kommt heute in die Kinos. Der Untertitel ist dabei bezeichnend: "Höflichkeit wird überbewertet". Es ist ein Film über einen Nachbarschaftsstreit der etwas anderen Art und er basiert auf einer wahren Begebenheit. Filmkritikerin Anna Wollner findet den Film gut, aber sagt im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch trotzdem: "Vielleicht muss man sich am Ende mal die Ohren auswaschen."