Kinderbeichte vor der Erstkommunion: Ist das noch zeitgemäß?

Ohne Sünde zur Erstkommunion: Die so genannte Kinderbeichte war lange Brauch in der katholischen Kirche und ist es teils bis heute. Die unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Erzbistum Freiburg schlägt nun aber vor, darauf zu verzichten: Eine gute, eine zeitgemäße Idee? "Die Frage ist schon, ob dieses Einzelgespräch mit einem wesentlich älteren Mann eine Form ist, um mit Kindern ihre Lebenssituation zu besprechen", sagte Michael Schüßler, Professor für Praktische Theologie an der Universität Tübingen, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Ulrike Alex. Warum der Theologe die Idee der Beichte aber grundsätzlich gut findet, hören Sie im Interview.