Info-Date am Morgen: Politische Krise in Frankreich - Macron macht Opposition Vorwürfe ++ Grüne in BW verfehlen Klimaziele

Nach dem Sturz der Mitte-Rechts-Regierung in Frankreich will Präsident Emmanuel Macron nicht zurücktreten - das hat er in einer Fernsehansprache gesagt. Stattdessen hat er angekündigt, dass er in den kommenden Tagen einen neuen Regierungschef benennen will. So lange bleibe der gestürzte Premierminister Michel Barnier geschäftsführend im Amt. Macron verlangte von der Opposition, beim Haushalt zum Wohl des Landes jetzt Kompromisse zu machen. Wegen der Sparpläne von Premier Barnier war dessen Regierung durch Stimmen der Linken und Rechtspopulisten gestürzt worden.

Windenergie Baden-Württemberg: Grüne scheitern an Klimazielen

Baden-Württemberg kommt beim Ausbau der Windenergie weiter kaum voran. Statt 100 neuen Anlagen sind nur acht zusätzlich ans Netz gegangen und damit nur genauso viele wie im vergangenen Jahr. Das geht aus neuen Zahlen des Umweltministeriums hervor. Für den schleppenden Ausbau macht der Branchenverband Windkraft weiter die bürokratischen Hürden verantwortlich.