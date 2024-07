Info-Date am Morgen: Biden an Covid erkrankt ++ Pistorius besucht Fliegerhorst Büchel

per Mail teilen

US-Präsident Biden hat sich das Corona-Virus eingefangen, betont aber, er sei fit genug für die Arbeit im Home-Office. Dies und weitere Themen des Morgens mit Stefan Eich.

US-Präsident Biden an Covid erkrankt

Spätestens seit der verunglückten TV-Debatte scheint in den Vereinigten Staaten alles für Donald Trump zu spielen. Er entgeht einem Mordanschlag und ist als fast übermenschlicher Kämpfer auf dem Nominierungsparteitag der Republikaner aufgetreten. Biden dagegen sieht sich immer wieder mit Forderungen konfrontiert, sich aus dem Wahlkampf um eine zweite Amtszeit zurückzuziehen. Nun ist er auch noch krank: Nach einem positiven Corona-Test musste der 81 Jahre alte Biden eine Wahlkampfreise in Nevada abbrechen. Er betont aber, er habe nur leichte Symptome und könne vollumfänglich arbeiten. Bereits vor zwei Jahren hatte Biden eine Covid-Erkrankung – in beiden Fällen hat er das Medikament Paxlovid erhalten. Der US-Präsident hatte damals nach Angaben des Weißen Hauses einen milden Verlauf. Biden gehört mit über 80 Jahren zu einer Risikogruppe.

Bundesverteidigungsminister Pistorius in Büchel

Der Bundesverteidigungsminister kommt in den Südwesten. Boris Pistorius (SPD) will sich im rheinland-pfälzischen Büchel über die Arbeit der Luftwaffe informieren. In Büchel sollen künftig Tarnkappen-Flugzeuge vom Typ F-35 stationiert werden. Sie sollen nach und nach das Kampfflugzeug Tornado ersetzen. In Büchel lagern unbestätigten Angaben zufolge auch US-Atomwaffen.