Die USA haben eine mögliche Bodenoffensive Israels auf die Stadt Rafah im Gazastreifen erneut kritisiert. Bei seiner Nahost-Reise erklärte Außenminister Antony Blinken, eine Bodenoffensive sei falsch und unnötig und werde von den USA nicht unterstützt.

Diskussion zu politischer Streitkultur

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landesinnenminister Thomas Strobl nehmen am Abend in Biberach an einer Veranstaltung zu politischer Streitkultur teil. Anlass sind die Ausschreitungen von Demonstranten am Politischen Aschermittwoch der Grünen in der Stadt.