per Mail teilen

Zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt ist einem kommerziellen Raumfahrt-Unternehmen die Landung auf dem Mond gelungen. Das hat die US-Raumfahrtbehörde NASA mitgeteilt. Die unbemannte Sonde "Odysseus" der texanischen Firma "Intuitive Machines" ist in der Nacht auf dem Mond gelandet. Sie steht nahe dem Südpol des Mondes und sendet ein Signal - es ist aber sehr schwach. Daher ist bisher unklar, in welchem Zustand sich die Sonde befindet.

"Bildungsallianz": die ganz große Koalition?

In Baden-Württemberg zeichnet sich eine ungewöhnliche Allianz ab. Grüne, CDU, FDP und SPD wollen Gemeinsamkeiten in der Bildungspolitik ausloten. In Stuttgart finden dazu heute erste Gespräche statt. Ministerpräsident Kretschmann hat die Fraktionsspitzen der Parteien dazu eingeladen. Ob sich Gemeinsamkeiten finden, ist fraglich - Themen wie die Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung oder die Frage, ob das Gymnasium acht oder neun Jahrgänge umfassen soll, sind strittig. Die AfD im Landtag kritisiert zudem, dass Sie bei den Gesprächen über eine "Bildungsallianz" im Land nicht dabei ist.