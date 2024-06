Info-Date am Mittag: G7 Länder beraten weitere Ukraine-Hilfen ++ Verfassungsschutz BW: Mehr Extremismus

Es ist viel los in der Welt, auch, wenn man das Gefühl bekommen könnte, dass immerzu über die gleichen Dinge gesprochen wird, sogar mit den gleichen Leuten, aber immer woanders: Außenministerin Baerbock ist beim Ostseerat in Finnland und berät mit Kolleginnen und Kollegen wie man angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine weiter zusammenarbeitet. Und - in der Stiefelspitze Italiens, in Apulien, empfängt Italiens Regierungschefin Meloni ihre G-7 Kolleginnen und Kollegen, und da reden dann unter anderen die Präsidenten Biden, Macron, Premier Sunak und Kanzler Scholz über die Weltlage und -natürlich auch über die Ukraine. Alles suchen Antworten auf die Frage: Was können die G7 bewirken?

Verfassungsschutz BW: Mehr Extremismus

Antisemitische Straftaten haben seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel deutlich zugenommen. Das geht aus dem Jahresbericht des baden-württembergischen Verfassungsschutzes hervor, der in allen Bereichen eine steigende Zahl von Extremisten verzeichnet. Bei den Bedrohungsszenarien, die der Verfassungsschutz im Blick hat, steht auch die morgen beginnende Fußball-EM in Deutschland im Fokus.