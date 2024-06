Info-Date am Mittag: Bundestag debattiert Wehrpflicht ++ Hochwasserlage im Südwesten: Entspannung am Bodensee

Im Bundestag geht es heute um die Wehrpflicht, oder besser gesagt, um deren Wiederbelebung. Verteidigungsminister Pistorius, SPD, hat da inzwischen recht konkrete Pläne, die er jetzt erstmal den Abgeordneten im Verteidigungsausschuss vorgestellt hat. Es sieht aus nach einem Modell nach schwedischem Vorbild. Alle ab 18 bekommen Post von der Bundeswehr mit der Pflicht, zu antworten. Und wer dann gemustert und am Ende genommen wird, entscheidet die Bundeswehr selbst.

Hochwasserlage im Südwesten: Entspannung am Bodensee

Während der Bundestag und das politische Berlin über Themen wie Waffengesetze, Wehrpflicht oder Wahlen reden, wollen wir nicht das ganz große Thema der vergangenen Woche vergessen: das Hochwasser. In Rheinland-Pfalz wird an vielen Stellen aufgeräumt und die Menschen bewerten die Schäden während dort momentan zumindest keine neue Hochwasserlage droht und auch am Bodensee gibt es inzwischen leichte Entspannung: Zwar gilt am Untersee weiter die höchste Hochwassergefahrenstufe, der Pegel bei Konstanz ist aber seit gestern nicht weiter gestiegen, er liegt aktuell bei 5 Meter 9. Die Hochwasservorhersagezentrale geht davon aus, dass er weiter fällt.