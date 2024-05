Info-Date am Mittag: Klinik-Atlas vorgestellt ++ Menschen rüsten sich gegen Hochwasser an der Mosel

Wer ins Restaurant geht, schaut sich vorher Bewertungen an - wer eine Reise bucht, schaut sich vorher Bewertungen an - wer ein Auto kauft, schaut sich vorher Bewertungen an - und wer ins Krankenhaus muss? Gerade dann sollten wir doch genau wissen, welche Qualität uns erwartet - immerhin geht es um das Wichtigste, das wir haben: unsere Gesundheit. Und dabei helfen soll von heute an der deutschlandweite Klinik-Atlas. Das Verzeichnis des Bundesgesundheitsministeriums vergleicht Krankenhäuser einer Region - zum Beispiel wie oft ein bestimmter Eingriff dort vorgenommen wird, ob die Klinik für diesen Bereich überhaupt zertifiziert ist oder wie hoch die Komplikationsraten sind. All das kann Aufschluss darüber geben, wie oft beispielsweise ein Hüftimplantat falsch liegt oder wie oft Patienten Druckgeschwüre erleiden.

Menschen rüsten sich gegen Hochwasser an der Mosel

Regen, Regen, Regen. In Baden-Württemberg scheint die Nacht und der Vormittag trotz des extremen Regens ganz glimpflich abgelaufen zu sein, Feuerwehr und THW sprechen von wenigen Einsätzen. Aber: Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes besteht nach wie vor und jetzt zieht die Front Richtung Norden weiter. Also keine Entspannung für Rheinland-Pfalz, eher das Gegenteil, denn die Warnstufe ist von der dritten auf die höchste, die vierte hochgesetzt worden. Vor allem in Trier bereiten sich die Menschen auf steigende Pegelstände vor.