Die Präsidentschaftswahl in Russland war weder fair noch frei. Nicht in Russland und schon gar nicht in den besetzten Gebieten der Ukraine, so die Reaktion aus dem Weißen Haus in Washington. Ähnlich lauten auch die Stimmen aus der Bundespolitik. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier will Putin nicht gratulieren, zum ersten Mal überhaupt. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hardt hat im Interview mit SWR Aktuell Putin als "Diktator" bezeichnet.

Tafel in Friedrichshafen beschränkt Einlass

Die Tafel in Friedrichshafen führt wegen der hohen Nachfrage nach günstigen Lebensmitteln ein Einlasssystem ein. Kunden dürfen künftig nicht mehr jeden Tag im Tafelladen einkaufen.