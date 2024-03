Info-Date am Mittag: Neue Vorhaben zum Weltfrauentag und ICE bei Mannheim mit Steinen beworfen

per Mail teilen

Heute ist Weltfrauentag: Mit diesem Tag wird auf die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen aufmerksam gemacht. Das braucht unsere Gesellschaft leider immer noch und das hat auch die Politik erkannt. Lisa Paus von den Grünen ist nicht nur Bundesministerin für Familien sondern auch für Frauen. Und in dieser Funktion hat sie jetzt einige neue Vorhaben angekündigt.

Das Patriarchat sei erst dann überwunden, wenn Einkommen, Vermögen und Chancen gleich verteilt seien, sagte die Ministerin. "Frauen gehören in die Vorstandsetagen und Parlamente genauso wie Männer. Sie verdienen die gleiche Bezahlung für die gleiche und gleichwertige Arbeit." Dafür investiere die Bundesregierung auch in den Ausbau der Ganztagsbetreuung und die Kita-Qualität, sagte Paus. Nach jüngsten Angaben des Statistischen Bundesamts verdienen drei von vier Frauen in Vollzeit teils deutlich weniger als Männer.

Zug bei Mannheim mit Steinen beworfen

Unbekannte haben gestern Abend einen ICE bei Mannheim vermutlich mit Steinen beworfen. Dadurch splitterten laut Bundespolizei einige Scheiben des Zugs. Verletzt wurde niemand.