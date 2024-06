Hochwasser, Erdbeben, Vulkanausbruch: Tipps zur Elementarschadenversicherung

Die Unwetter mit massiven Niederschlägen und in der Folge mit katastrophalen Überflutungen in Süddeutschland - sie haben der Debatte um eine Pflichtversicherung für Hausbesitzerinnen und -besitzer gegen Elementarschäden wieder Auftrieb verschafft. Es geht dabei um Schäden, die eine Immobilie elementar schädigen - also die Überflutung ganzer Stockwerke oder die Zerstörung durch Naturgewalten. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann ist für so eine Pflichtversicherung. Was sie in der konkreten Umsetzung für Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten könnte, darüber hat SWR-Aktuell-Moderator Sebastian Felser mit Saidi Suliatu gesprochen. Er ist Chefredakteur beim Geld-Ratgeber "Finanztip".