Schimpfen über Hitze und Dauerregen - Darum ist Meckern über das Wetter gesund

Eine extreme Hitzewelle mit bis zu 35 Grad überzieht den Südwesten. Viele beklagen die schwüle Hitze - zuvor war Meckern über den wochenlangen Dauerregen angesagt. Schimpfen über das Wetter – ist das typisch deutsch? "Nein", sagt der Psychologe Michael Thiel in SWR Aktuell. Es kommt überall vor - und ist sogar gesund: "Sich über das Wetter zu beschweren, baut Stress und Druck ab." Was in unserer Psyche passiert und warum wir das Wetter so wichtig nehmen, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen.