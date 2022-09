Heizen – Wo bleiben die Erneuerbaren?

per Mail teilen

Die Hälfte der Haushalte in Deutschland heizt mit Gas, ein Viertel mit Öl. Das schafft nicht nur eine Abhängigkeit von anderen Ländern, sondern sorgt auch für enorm viel Treibhausgase. Im Schnitt brauchen wir 70 Prozent der Energie zu Hause fürs Heizen, etwa zwei Tonnen CO² pro Person und Jahr. Dabei könnte man das mit erneuerbaren Energien auf fast null setzen. Werner & Tobi diskutieren: Wie steht es um Wärmepumpen? Wie nachhaltig ist das Heizen mit Holz? Geht ohne Dämmung der Häuser gar nichts? Welche Innovationen gibt es in dem Bereich? Und für was steht eigentlich die 5 auf dem Heizungsthermostat?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0.