Hassrede in Sozialen Netzwerken: Bitkom fordert konsequentes Vorgehen

Am Safer Internet Day hat der Branchenverband Bitkom alle Online-User aufgefordert, Hassreden konsequent melden. Das seien kriminelle Handlungen in Online-Medien, sagt Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. "Dann muss man aktiv werden. Dafür bieten die Netzwerke entsprechende Mechanismen an und dazu sind sie auch ab einer bestimmten Größe gesetzlich verpflichtet." Gerade weil die Sozialen Netzwerke bestimmten Regeln unterworfen seien, hätten User auf deren Plattformen oft mehr Schutz, als wenn sie sich völlig frei im Internet bewegen würden. Als ein Beispiel nennt Rohleder die Verpflichtung, strafbare Inhalte zu löschen.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel erläutert der Bitkom-Hauptgeschäftsführer außerdem, wie ein sicherer Umgang mit den Sozialen Netzwerken gelingen kann.