Habecks Heizungspläne: Wärmepumpen sind nicht für alle Hausbesitzer eine Alternative

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will den Einbau reiner Öl- und Gasheizungen ab dem kommenden Jahr verbieten. Stattdessen sollen Heizungen nach und nach 65 Prozent Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugen. Noch ist das politisch nicht durch - und auch technisch tun sich Fragen auf. Eine Studie von Fachinstituten hat jetzt gezeigt, dass die Wärmepumpe wohl nicht das Allheilmittel ist. Der Projektleiter der Studie, Peter Mellwig, sagt, in unsanierten Altbauten ohne Dämmung sei der Einbau von Wärmepumpen schwierig. "Etwa die Hälfte der Gebäude in Deutschland ist dafür nicht geeignet", sagte Mellwig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Hören Sie im Interview, wie Sie herausfinden, ob Ihre Immobilie für eine Wärmepumpe geeignet ist und wie Sie andernfalls nachrüsten können.