Großer Gender Pay Gap im Bodenseekreis: In Hochlohn-Branchen dominieren immer noch die Männer

Frauen verdienen im Bundesdurchschnitt noch immer 18 Prozent weniger als Männer. Darauf machen viele Aktionen am heutigen Equal Pay Day aufmerksam. Besonders groß ist die Lohn-Lücke im Bodenseekreis: Dort klafft ein Graben von fast 40 Prozent. Veronika Wäscher-Göggerle, Frauen- und Familienbeauftragte des Kreises, sieht einen Grund dafür, dass viele Frauen in Erzieher- und Sozialberufen arbeiten, während es im Bodenseekreis viel Industrie mit Hochlohn-Branchen gibt – und dort dominieren immer noch die Männer. "Um das zu ändern, brauchen wird hochqualifizierte und FacharbeiterInnen, eine Aufwertung der so genannten frauentypischen Berufe sowie gesicherte und verbesserte Kinder- und Pflegebetreuung", sagte Wäscher-Göggerle im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph. Hören Sie im Interview, warum die Frauenbeauftragte des Bodenseekreises dennoch glaubt, dass es noch länger dauern wird, bis der Gender Pay Gap überwunden ist.