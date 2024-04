Rekord-Goldpreis: Langzeit-Anleger machen Kasse

Über 25 Prozent Plus in nur sechs Monaten - so sieht der Preisanstieg bei Gold aktuell aus. Das hängt mit dem allgemeinen Höhenflug an den Finanzmärkten im letzten halben Jahr zusammen. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt Alexander Köhne, Vertriebsleiter beim größten deutschen Edelmetallhändler "pro aurum", welchen Unterschied er beim Gold- und Silberpreis sieht, warum viele Langzeit-Anleger jetzt Kasse machen und warum bei Gold dieselbe Devise gilt wie auch in fast allen anderen Bereichen des Finanzmarkts: Langfristiges Engagement mindert das Risiko.

Gewinne mitnehmen oder abwarten? Entscheidungshilfen in der Börsen-Rallye

Diese Woche sprechen wir in SWR Aktuell immer morgens über die Finanzmärkte, an denen gerade so gut wie alles nach oben geht - ob Aktien, Kryptowährungen oder die Ölpreise.