Geld sparen bei Heizung und Dämmung: Was bringt ein Energieberater?

Häuser, die schon ein wenig in die Jahre gekommen sind, haben ein Problem: Sie sind oft nicht gut gedämmt, Fenster entsprechen nicht dem aktuellen Standard und auch die Heizungsanlage könnte ein Update vertragen. An dieser Stelle kommen Energieberater ins Spiel.

Energieberater schauen sich den Einzelfall an, rechnen Optionen zur Nachrüstung durch und prüfen, wie viel Energie gespart werden kann. Und: Wer in den Genuss staatlicher Subventionen kommen will, kommt an einer Energieberatung kaum vorbei.

Wer nun aber einfach im Internet nach Energieberatern sucht, sieht sich leicht überfordert aufgrund der schieren Menge an Angeboten. Welcher Energieberater kann wirklich helfen? Und wie groß kann die Ersparnis mit einem guten Energieberater sein? Darüber spricht SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel mit Saidi Sulilatu, Chefredakteur beim Geldratgeber Finanztip.