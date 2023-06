Energie sparen: Fachwissen der Energieberater nutzen

Auch die erste Energiesparlampe von Philips, die vor etwa 40 Jahren auf den Markt kam, hat Carsten Herbert in seiner Sammlung. Das Thema Energiesparen beschäftigt den Bauingenieur und Energieberater schon seit vielen Jahren. Als Gründer und Geschäftsführer eines Ingenieurbüros kümmert er sich ausschließlich um Energieberatung und die energetische Begleitung von Bauprojekten. Bedingt durch den fortschreitenden Klimawandel ändern sich auch die Anforderungen an unsere Wohnungen und Häuser.

YouTube Kanal »Energiesparkommissar«

Als “Energiesparkommissar“ bringt Carsten Herbert auf YouTube einer rasant wachsenden Zahl von Menschen auf sehr verständliche Weise das Einmaleins des Energiesparens nahe. Was bedeutet ein hydraulischer Abgleich einer Heizung? Muss man dicke Wände überhaupt dämmen? Wo setze ich an bei Sanierung? Mit vielen Do it yourself-Tipps - zum Beispiel Heizungsrohre richtig dämmen - gibt er praktische Anleitungen zum Energiesparen. Egal, ob man zur Miete wohnt oder in den eigenen vier Wänden Energie sparen will - Carsten Herbert erklärt verständlich und anschaulich.

Mythen und Fehler bei der energetischen Sanierung

In SWR1 Leute werden wir mit Carsten Herbert sicher auch seine Top 5 Energiespar-Mythen klären können, denen er in seinem aktuellen Buch einen großen Platz einräumt:



Mythos #1: Wände müssen atmen

Mythos #2: Häuser dürfen nicht zu dicht sein

Mythos #3: Dicke Wände muss man nicht dämmen

Mythos #4: Wärmedämmung verhindert Wärmegewinne der Sonneneinstrahlung

Mythos #5: Innendämmung verursacht Schimmel