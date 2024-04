Frühstücks-Quarch: „Richtig, dass die Politik schärfer gegen fundamentalistische Abtreibungsgegner vorgeht“

Einschüchterung, Manipulationsversuche, Falschinformation: Immer öfter sehen sich schwangere Frau solchen Belästigungen durch Abreibungsgegner auf dem Weg zur Beratungsstelle ausgesetzt. Dem will die Ampel-Regierung nun einen Riegel vorschieben und hat in dieser Woche einen Gesetzesentwurf in den Bundestag eingebracht, mit dem sie „die Rechte der Schwangeren sowie das Beratungs- und Schutzkonzept in seiner Gesamtheit“ stärken möchte. Ob sich radikale Abtreibungsgegner dadurch von ihren Aktionen abbringen lassen, ist allerdings fraglich. Der Philosoph Christoph Quarch schätzt im Gespräch im SWR-Aktuell-Moderator Andreas Herrler ein, wie es kommt, dass die Radikalisierung beim Thema Abtreibung wieder zunimmt.