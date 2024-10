Extremwetterfolgen fühlen: Was ist Klimatrauer?

Unsere Moderatorin Janina Schreiber war auf dem Extremwetterkongress in Hamburg unterwegs. Dort hat sie mit Meteorologen über dramatische Fakten zur Erderhitzung gesprochen. Im Global-Gespräch gibt’s diesmal Raum für das, was Extremwetterfolgen in uns auslösen: Klimatrauer. Was können wir dagegen – oder dafür – tun? Das erklärt Psychologin und Verhaltenstherapeutin Katharina von Bronswijk.

Außerdem: Wie viel Klimaerhitzung steckte im Starkregen im Osten Europas?

Und: So stehts um die Artenvielfalt in Deutschland!

Eine Sendung von und mit Janina Schreiber, 03.10.2024