Wetter-Umschwung: Wie wird das Wetter bei uns?

Es kommt einem vor, als hätte jemand am Wetter-Schalter von Sommer auf Herbst gedreht - und vielleicht sogar etwas zu weit in Richtung Winter: In hohen Lagen gibt es viel Schnee. Außerdem droht im Osten und Süden sehr viel Regen und damit Hochwasser.

"Dass es Mitte September in den Alpen mal schneit, ist nicht ganz ungewöhnlich, aber das Ausmaß ist schon sehr extrem", sagt Tim Staeger, Meteorologe beim ARD-Wetterkompetenzzentrum: "In den nächsten Tagen kommen in Lagen oberhalb von 2.000 Metern verbreitet ein bis 1,50 Meter Neuschnee zusammen - das ist bemerkenswert."

Wie sich das auf unser Wetter im Südwesten in den nächsten Tagen auswirkt, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Bernhard Seiler mit Tim Staeger gesprochen.