EU und Westbalkan: Beitritt sinnvoll?

In der albanischen Hauptstadt Tirana soll bei einem Gipfeltreffen der

Aufnahmeprozess der sechs Westbalkan-Staaten in die Europäische Union beschleunigt werden. Dieser EU-Westbalkan-Gipfel findet erstmals in der Region statt. Neben den Spitzen der EU-Institutionen nehmen unter anderem Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der niederländische Ministerpräsident Marc Rutte teil.

Aber wie wichtig wäre ein baldiger Beitritt der Westbalkan-Staaten zur Europäischen Union? Das hat SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich mit Jakov Devčić besprochen. Er ist Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Belgrad.