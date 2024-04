EU-Parlament stimmt über Asylrechtsreform ab

per Mail teilen

Das EU-Parlament könnte heute den Weg freimachen für schärfere Regeln im Asylrecht. Viele Jahre ist über diese Reform verhandelt worden, die jetzt kommen könnte. Einige Parteien im Parlament haben schon angekündigt, dagegen zu stimmen. Was ein Scheitern bedeuten könnte, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Marie Gediehn mit Petra Brendel gesprochen. Sie ist Migrationsexpertin und lehrt an der Universität Erlangen. Sie hat vor Asylverfahren schon an den EU-Außengrenzen gewarnt. Unter den Menschen, die dann unter haftähnlichen Bedingungen auf eine Entscheidung warteten, seien auch Minderjährige. Das ähnele einer Kindswohlgefährdung.