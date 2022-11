Erzeugerpreise gesunken - wann sinkt die Inflation? LBBW-Experte sieht Silberstreif am Horizont ++ IFO-Studie: Unternehmen geben höhere Kosten bisher nur in kleinem Umfang an Verbraucher weiter ++ Gewerkschaft Ver.di fordert 15 Prozent Lohnplus für Post-Beschäftigte - Streiks drohen ++ Sorgen vor Corona-Einschränkungen in China nehmen an der Börse wieder zu